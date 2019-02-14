Оглашен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

В турнире примут участие все ведущие спортсменки страны кроме Юлии Джимы и имеющей проблемы со здоровьем капитана женской команды Елены Подгрушной.

Генеральный секретарь Федерации биатлона Украины Роман Бондарук огласил состав национальной сборной на чемпионат Европы.

Всего в турнире будут задействованы 14 спортсменов - по 7 в мужской и женской командах, сообщает Биатлон Украины.

Женщины

Анастасия Меркушина

Вита Семеренко

Валя Семеренко

Юлия Журавок

Яна Бондарь

Надежда Белкина

Ольга Абрамова

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Артем Тищенко

Тарас Лесюк

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Чемпионат Европы пройдет в Раубичах (Беларусь) с 20 по 24 февраля. В программе турнира - индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования.

Квота нашей команды на каждый старт - 6 участников. Спортсмены, которые принимают участие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прилетят в Раубичи 19 февраля и в индивидуальных гонках, выступать не будут.