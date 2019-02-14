Детройт без Михайлюка проиграл Бостону в матче регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 110:118.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации Детройт Пистонз в матче регулярного чемпионата уступил Бостон Селтикс.

Матч завершился со счетом 110:118, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец Святослав Михайлюк не попал в заявку Детройта на этот матч по решению тренерского штаба.

Стоит отметить, что в прошлом матче чемпионата, против Вашингтон Уизардс, украинец был в заявке команды, однако не появлялся на площадке. Михайлюк лишь на позапрошлой неделе присоединился к новому клубу после обмена из Лос-Анджелес Лейкерс. Игрок уже успел дебютировать в составе Пистонс и набрать первые очки.

НБА. Регулярный чемпионат.

13 февраля.

Кливленд – Бруклин 139:148 OT (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20)

Кливленд: Секстон (24), Осман (13), Нваба (7 + 7 подборов), Найт (6), Жижич (6) – старт; Кларксон (42 + 8 подборов + 5 потерь), Крисс (23 + 7 подборов), Нэнс(8 + 14 подборов), Стаускас (7), Деллаведова (3 + 13 передач), Фрай (0).

Бруклин: Расселл (36 + 7 подборов + 8 передач + 7 потерь), Харрис (25), Холлис-Джефферсон (17), Леверт (12 + 7 подборов + 9 передач), Аллен (10 + 12 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Кэрролл (18 + 7 подборов), Крэбб (14 + 7 подборов), Напьер (10 + 7 передач), Дэвис (6 + 8 подборов).

Индиана – Милуоки 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30)

Индиана: Богданович (20), Коллисон (14 + 7 передач), Тернер (11), Мэттьюз (8), Янг (7 + 7 подборов) – старт; Сабонис (14 + 9 подборов), Эванс (10), Джозеф (8),Макдермотт (5), Лиф (0).

Милуоки: Адетокумбо (33 + 19 подборов + 11 передач), Брогдон (17), Миддлтон (15),Лопес (9), Бледсоу (4) – старт; Джордж Хилл (12), Ильясова (11), Снелл (4),Браун (1), Уилсон (0).

Торонто – Вашингтон 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)

Торонто: Сиакам (44 + 10 подборов), Лаури (14 + 13 передач), Пауэлл (11), Грин (10),Ибака (10 + 13 подборов + 6 передач) – старт; Ануноби (22), Лин (8), Марк Газоль (7 + 7 подборов), Буше (3), Лойд (0).

Вашингтон: Бил (28 + 11 передач + 6 потерь), Грин (23 + 7 подборов), Ариза (19 + 8 подборов + 6 передач), Брайант (13), Рэндл (2) – старт; Паркер (22 + 9 подборов), Портис (12), Джонсон (1), Макрэй (0).

Нью-Йорк – Филадельфия 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)

Нью-Йорк: Смит (13), Джордан (12 + 7 передач), Нокс (9), Вонле (3), Хезоня (0) – старт;Трир (19), Дотсон (16), Робинсон (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Аллен(13), Корнет (7), Томас (5).

Филадельфия: Эмбиид (26 + 14 подборов), Харрис (25), Б. Симмонс (18 + 7 передач + 5 потерь), Редик (15), Батлер (13 + 7 подборов + 8 передач) – старт;Марьянович (10 + 8 подборов), Скотт (8), Макконнелл (6), Дж. Симмонс (3),Эннис (2)

Бостон – Детройт 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

Бостон: Тейтум (19), Хэйворд (18 + 8 передач), Хорфорд (17 + 14 подборов + 8 передач), Смарт (16 + 6 потерь), М-с Моррис (11) – старт; Браун (17 + 7 подборов), Оджелей (9), Тайс (6), Уонамейкер (5).

Детройт: Гриффин (32 + 8 подборов), Драммонд (21 + 17 подборов), Джексон (18),Кеннард (11), Браун (3) – старт; Эллингтон (13), Макер (6), Пачулия (4), Смит(2), Гэллоуэй (0).

Миннесота – Хьюстон 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27)

Миннесота: Тиг (27 + 12 передач), Таунс (25 + 9 подборов), Окоги (16), Шарич (15 + 8 подборов), Денг (13 + 8 подборов) – старт; Роуз (12), Гибсон (10 + 8 подборов), Кэнан (3), Бэйлесс (0), Толливер (0), Дженг (0).

Хьюстон: Харден (42 + 6 передач + 6 потерь), Пол (16 + 8 передач), Гордон (13 + 6 передач), Фарид (12 + 11 подборов), Такер (8 + 8 подборов) – старт; Грин(13), Нене (4), Шамперт (3).

Чикаго – Мемфис 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)

Чикаго: Портер (37 + 10 подборов), Лопес (25), Маркканен (21 + 10 подборов + 6 передач), Лавин (15 + 7 передач), Арчидиаконо (2 + 11 передач) – старт;Фелисио (8), Харрисон (6), Селден (6), Луваву-Кабарро (2), Блэйкни (0),Олкинс (0).

Мемфис: Брэдли (15), Конли (12), Джексон (12), Рэбб (4), Холидэй (3) – старт; Райт(12), Майлз (12), Валанчюнас (12 + 7 подборов), Дорси (9), Кабокло (8), Ноа(8), Картер (3).

Даллас – Майами 101:112 (25:29, 33:28, 16:32, 27:23)

Даллас: Хардуэй (20), Дончич (18 + 12 подборов + 9 передач + 6 потерь), Клебер (11),Финни-Смит (5), Межри (2) – старт; Новицки (12), Харрис (9), Брансон (6),Брокхофф (6), Пауэлл (6), Джексон (4), Ли (2), Берк (0).

Майами: Уэйтерс (20), Ричардсон (14 + 6 передач), Уинслоу (11 + 11 подборов + 6 передач), Олиник (10), Уайтсайд (6 + 8 подборов) – старт; Уэйд (22), Дж. Джонсон (12), Адебайо (10), Макгрудер (7).

Денвер – Сакраменто 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27)

Денвер: Миллсэп (25 + 13 подборов), Бизли (21), Йокич (20 + 18 подборов + 11 передач), Бартон (13), Мюррэй (10) – старт; Моррис (10), Томас (8), Пламли(8 + 7 подборов), Лайлс (3), Крэйг (2).

Сакраменто: Хилд (25), Барнс (19 + 11 подборов), Фокс (15 + 10 передач), Бьелица (13),Коули-Стайн (8 + 7 подборов + 5 перехватов) – старт; Богданович (16), Бэгли(11), Джайлз (7), Феррелл (4), Беркс (0), Куфос (0).

Портленд – Голден Стэйт 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12)

Клипперс – Финикс 134:107 (32:22, 35:29, 33:28, 34:28)

Клипперс: Галлинари (20), Зубац (16 + 7 подборов), Шай (10), Шемет (8), Беверли (2) - старт; Грин (8 + 7 подборов), Харрелл (19), Мотли (4), Робинсон (2), Уильямс (30 + 10 передач), Темпл (7), Уоллес (8), Торнуэлл (0)

Финикс: Эйтон (20 + 8 подборов), Букер (10), Джексон (8 - 5 потерь), Бриджес (5), Джонсон (3) - старт; Бендер (0), Холмс (4), Убре (28), Окобо (4), Эванс (0), Кроуфорд (17), Дэниелс (8)