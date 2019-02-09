Михайлюк набрал три очка в победном матче Детройта против Нью-Йорка в НБА

Украинец неплохо дебютировал в новой команде.

В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Святослав Михайлюк дебютировал за Детройт Пистонз в победном матче против Нью-Йорк Никс.

Игра завершилась победой команды украинца со счетом 120:103, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом матче за новую команду тренер Пистонз Дуэйн Кэйси дал сыграть украинцу чуть больше девяти минут.

В активе Михайлюка три очка, которые он заработал благодаря точному броску из-за дуги. Также Сви отметился двумя передачами и одним подбором.

Всего Михайлюк совершил четыре броска с игры, реализовав только единственный трехочковый. Украинец сделал одну потерю, а общий рейтинг эффективности составил -12.

Тем не менее, Детройт сумел уверенно выиграть матч, опередив Никс в итоге на целых 17 баллов.

НБА. Регулярный чемпионат.

08 февраля.

Детройт — Нью-Йорк 120:103 (41:22, 22:32, 26:30, 31:19)

Детройт: Драммонд (29 + 20 подборов), Гриффин (26), Джексон (20), Кеннард (12), Смит (11), Михайлюк (3 + 2 передачи + 1 подбор + 1 потеря)

Нью-Йорк: Смит-младший (31), Джордан (14 + 11 подборов), Робинсон (11), Дотсон (10)

Вашингтон – Кливленд 119:106 (41:27, 25:25, 26:34, 27:20)

Вашингтон: Бил (25 + 13 передач - 6 потерь), Грин (15 + 8 подборов), Ариза (14), Брайант (13), Саторански (9) - старт; Паркер (7 + 11 подборов + 9 передач), Портис (30), Джонсон (2), Рэндл (2), Дженкинс (0), МакРэй (2)

Кливленд: Секстон (27), Нваба (17 + 8 подборов), Нэнс-младший (10 + 19 подборов), Адел (5), Лав(4) - старт; Фрай (0), Крисс (13 + 8 подборов), Жижич (6), Деллаведова (0), Кларксон (24)

Филадельфия – Денвер 117:110 (33:23, 23:33, 27:26, 34:28)

Филадельфия: Редик (34), Батлер (22 + 7 подборов), Эмбиид (15 + 12 подборов + 4 блокшотов), Харрис (14 + 8 подборов), Симмонс (12 - 9 потерь) - старт; Скотт (2), Эннис (6), Марьянович (4), МакКоннелл (4), Коркмаз (4)

Денвер: Йокич (27 + 10 подборов + 10 передач), Мюррэй (23), Бартон (14 + 8 подборов + 7 передач), Бизли (12), Пламли (10 + 8 подборов + 6 фолов) - старт; Эрнангомес (4), Лайлс (13), Крэйг (0), Моррис (7)

Бруклин – Чикаго 106:125 (27:32, 21:23, 32:38, 26:32)

Бруклин: Расселл (23), Харрис (19), Аллен (12 + 10 подборов), Грэм (6), Куруч (3) - старт; Дэвис(2), Холлис-Джефферсон (4), Кэрролл (7), Напьер (0), Леверт (11 + 5 перехватов), Крэбб (19)

Чикаго: Маркканен (31 + 18 подборов), ЛаВин (26), Портер (18), Данн (14 + 9 передач), Лопес (12) - старт; Фелисио (5), Харрисон (0), Арчидьяконо (0), Луваву-Кабарро (8), Сэмпсон (0), Блэйкени (0), Селден (11)

Даллас – Милуоки 107:122 (29:29, 22:35, 35:30, 21:28)

Даллас: Дончич (20), Хардуэй-младший (12), Клебер (11), Финни-Смит (9), Брансон (5) - старт;Пауэлл (12 + 8 подборов), Новицки (6), Берк (18), Харрис (3), Мэйкон (2), Ли (0), Брокхофф (6), Джексон (3)

Милуоки: Адетокумбо (29 + 17 подборов), Лопес (20), Брогдон (18), Бледсоу (18), Снелл (4) - старт;Уилсон (5), Ильясова (8), Дюваль (2), Хилл (4), Браун (10), Коннотон (4)Финикс – Голден Стэйт 107:117 (31:26, 22:34, 32:22, 22:35)

Финикс - Голден Стэйт 107:117 (31:26, 22:34, 32:22, 22:35)

Финикс: Эйтон (23 + 12 подборов), Бриджес (19), Джексон (19 + 8 подборов), Окобо (3), Бендер (2)- старт; Холмс (10), Убре (25 + 12 подборов), Кроуфорд (1), Джонсон (5)

Голден Стэйт: Томпсон (25), Дюрэнт (21 + 8 подборов), Карри (20 + 7 подборов + 7 передач), Казинс (18), Грин (13) - старт; Жеребко (7), МакКинни (0), Луни (4), Ливингстон (4), Кук (2), Игудала(3)

Новый Орлеан – Миннесота 122:117 (22:35, 40:27, 28:26, 32:29)

Новый Орлеан: Дэвис (32 + 9 подборов), Холидэй (27 + 9 передач), Уильямс (19), Миллер (5), Джексон (4) - старт; Диалло (2), Джонсон (6), Рэндл (12 + 8 подборов), Фрэйзер (12 + 9 подборов + 8 передач), Кларк (3)

Миннесота: Таунс (32 + 8 подборов), Уиггинс (23 + 10 подборов + 7 передач), Кэнан (12), Гибсон(9), Окоги (3) - старт; Шарич (9), Толливер (0), Денг (8), Дженг (9 + 8 подборов), Тиг (12)

Сакраменто – Майами 102:96 (17:28, 33:31, 25:24, 27:13)

Сакраменто: Хилд (23 + 7 подборов), Барнс (12 + 7 подборов), Фокс (12 + 4 перехватов), Коули-Стайн (7 + 7 подборов), Бьелица (4) - старт; Бэгли (3 + 7 подборов), Джайлс (10), Феррелл (6), Богданович (16), Беркс (9)

Майами: Ричардсон (21), Уайтсайд (17 + 19 подборов), Уэйд (15), Уэйтерс (12), Олиник (9), Джонсон (9)Уинслоу (5 + 10 подборов), Макгрудер (4), Робинсон (2), Адебайо (2)