Украинец Михайлюк набрал 7 очков в проигранном матче Лос-Анджелес Лейкерс в НБА

Команда украинского легионера проиграла Филадельфии 76 со счетом 105:121.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 7 матчей, в одном из которых команда украинца Святослава Михайлюка Лос-Анджелес Лейкерс проиграла Филадельфии 76.

Игра завершилась со счетом 105:121, сообщает официальный сайт лиги.

Михайлюк провел на площадке 27 минут и 41 секунду.

За это время он успел набрать 7 очков. На счету украинца также 2 результативные передачи, 2 перехвата, 4 подбора, 1 реализованный трехочковый бросок из 7-ми и 3 двухочковых из 11-ти. Кроме того, Михайлюк допустил 2 фола, а его коэффициент полезности составил +4.

Самым результативным игроком матча стал его партнер по команде Брэндон Ингам, на счету когорого 36 баллов.

НБА. Регулярный чемпионат.

29 января.

Кливленд – Вашингтон 116:113 (26:24, 27:23, 35:22, 28:44)

Кливленд: Кларксон - 28, Осман - 26, Нэнс - 13, Секстон - 12, Жижич - 12, Деллаведова - 10, Беркс - 8, Худ - 7.

Вашингтон: Бил - 31, Макрэй - 15, Ариза - 13, Портер - 11, Пэйтон - 11, Грин - 9, Деккер - 7, Браун - 6, Брайант - 5, Саторански - 5.

Орландо – Оклахома-Сити 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35)

Орландо: Вучевич - 27, Фурнье - 17, Гордон - 16, Росс - 16, Айзек - 11, Огастин - 11, Бамба - 9, Симмонс - 5, Грант - 5.

Оклахома-Сити: Джордж - 37, Уэстбрук - 23, Шредер - 21, Грант - 18, Ноэль - 12, Диалло - 7, Надер - 5, Абринес - 3.

Детройт – Милуоки 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26)

Детройт: Джексон - 25, Драммонд - 20, Кеннард - 19, Гриффин - 18, Джонсон - 8, Пачулия - 6, Браун - 4, Томас - 3, Галлоуэй - 2, Робинсон, Гамильтон, Лойер, Кальдерон

Милуоки: Адетокунбо - 21, Бледсо - 20, Коннотон - 16, Миддлтон - 15, Лопес - 14, Снелл - 11, Хилл - 9, Уилсон - 9, Мейкер, Смит, Браун, Вуд, Ильясова

Бруклин – Чикаго 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39:38)

Бруклин: Рассел - 30, Напьер - 24, Холлис-Джефферсон - 18, Харрис - 17, Кэрролл - 11, Аллен - 7, Курукс - 6, Дэвис - 6, Грэм - 3.

Чикаго: Лавин - 26, Паркер - 22, Маркканен - 18, Данн - 15, Портис - 12, Харрисон - 8, Селден - 6, Лопес - 4, Арчидияконо - 4, Блэкни - 2.

Хьюстон – Нью Орлеан 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27)

Хьюстон Харден - 37, Фарид - 19, Гордон - 17, Эннис - 9, Такер - 9, Риверс - 8, Грин - 5, Нене - 2.

Нью Орлеан: Окафор - 27, Холидэй - 19, Кларк - 15, Миллер - 14, Фрезьер - 10, Джексон - 10, Хилл - 9, Уильямс - 8, Джонсон - 5, Диалло - 4.

Сан-Антонио – Финикс 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33)

Лейкерс – Филадельфия 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)