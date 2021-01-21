"Манчестер Сити" в перенесенном домашнем матче 1-го тура Английской Премьер-лиги победил "Астон Виллу" со счетом 2:0.
Полузащитник сборной Украины Зинченко начал встречу на скамейке запасных. На поле он вышел на 28-й минуте, заменив травмировавшегося Кайла Уокера.
Игра была очень напряженной, игроки часто прибегали к контактным единоборствам и верховым дуэлям. Александру в одном из игровых эпизодов досталось: получил синяк над глазом.
После матча Саша запостил историю в Instagram, где с юмором описал инцидент.
"Когда одолжил немного косметики, пока тебя нет дома", - написал Зинченко и тегнул свою жену Владу Седан.
Вскоре игрок "Ман Сити" запостил еще одну историю.
"Друзья, отзовитесь!!! Где, с кем и что я вчера отмечал?!", - пошутил Алекс.
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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок Английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В текущем сезоне на счету украинца 2 асисты в 13-ти матчах за "Сити" во всех турнирах.
- Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.
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