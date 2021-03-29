Жуниор Мораес - самый возрастной автор первого гола за сборную Украины.

Жуниор Мораес в матче квалификации ЧМ-2022 против Финляндии забил свой дебютный гол за сборную Украины.

Как сообщает Sport.ua, Мораес стал самым возрастным автором первого гола в футболке сборной Украины. Он отличился в возрасте 33 года 358 дней.

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По этому показателю он превзошел другого бразильца с украинским паспортом Эдмара, который свой дебютный гол за Украину забил восемь лет назад в 33 года и 82 дня.

Также отметим, что Мораес вошел в тройку самых возрастных бомбардиров в истории украинской сборной. Лидируют Андрей Шевченко (забивал в 35 лет 256 дней) и Руслан Ротань (34 года 346 дней).

Украина - Финляндия: итоги матча

Матч Украина - Финляндия завершился со счетом 1:1. На гол Жуниора Мораеса гости ответили голом Теему Пукки с пенальти.

Украина и Финляндия встречались 3-й раз в истории. До этого Украина дважды побеждала. В обоих случаях в отборе на ЧМ-2018.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Караваев (оценка - 7,7). У финнов - Теему Пукки (оценка - 7,3).

Сборная Украины в этом матче выпустила самый молодой состав за всю историю - средний возраст коллектива был 24,6 года.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вошел в историю команды после своего удаления.

Андрей Шевченко подвел итоги игры, заявив, что команда провела "отличный матч".

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 31 марта, когда будет принимать в Киеве команду Казахстана. В тот же день Франция поедет в гости к команде Боснии и Герцеговины.

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Автор: Антон Дударь