Заря - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ

"Заря" и "Динамо" провели матч в рамках 26-го тура чемпионата Украины

13 июня на "Славутич-Арене" в Запорожье прошел матч 26-го тура УПЛ между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".

Встреча завершилась победой киевлян.

"Заря" открыла счет после перерыва благодаря голу Владлена Юрченко с пенальти. Однако "Динамо" удалось переломить ход встречи - отличились Виталий Буяльский, Карлос де Пена и Виктор Цыганков.

Концовку встречи "Заря" проводила в меньшинстве после удаления Ловро Цвека.

"Заря" - "Динамо" - 1:3

Видеообзор матча

Полное видео матча

Напомним, ранее в этом сезоне "Динамо" не удавалось обыграть "Зарю". В матче первого круга чемпионата Украины команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге луганчане выиграли со счетом 2:1.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 26-го тура УПЛ.

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