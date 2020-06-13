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Заря - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ

19:15, 13 июня 2020
Футбол
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Динамо обыграло Зарю / фото Динамо Киев

Встреча завершилась победой киевлян.

"Заря" открыла счет после перерыва благодаря голу Владлена Юрченко с пенальти. Однако "Динамо" удалось переломить ход встречи - отличились Виталий Буяльский, Карлос де Пена и Виктор Цыганков.

Концовку встречи "Заря" проводила в меньшинстве после удаления Ловро Цвека.

"Заря" - "Динамо" - 1:3

Видеообзор матча

Полное видео матча

Напомним, ранее в этом сезоне "Динамо" не удавалось обыграть "Зарю". В матче первого круга чемпионата Украины команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге луганчане выиграли со счетом 2:1.

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