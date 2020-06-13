Заря - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ
19:15, 13 июня 2020Футбол
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"Заря" и "Динамо" провели матч в рамках 26-го тура чемпионата Украины
Динамо обыграло Зарю / фото Динамо Киев
13 июня на "Славутич-Арене" в Запорожье прошел матч 26-го тура УПЛ между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".
Встреча завершилась победой киевлян.
"Заря" открыла счет после перерыва благодаря голу Владлена Юрченко с пенальти. Однако "Динамо" удалось переломить ход встречи - отличились Виталий Буяльский, Карлос де Пена и Виктор Цыганков.
Концовку встречи "Заря" проводила в меньшинстве после удаления Ловро Цвека.
"Заря" - "Динамо" - 1:3
Видеообзор матча
Заря - Динамо - 1:3. Обзор матча
Полное видео матча
Напомним, ранее в этом сезоне "Динамо" не удавалось обыграть "Зарю". В матче первого круга чемпионата Украины команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге луганчане выиграли со счетом 2:1.
УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 26-го тура УПЛ.
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