Заря - Динамо: где смотреть матч УПЛ

Вторая и третья команды чемпионата встретятся в Запорожье.

13 июня в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины встретятся "Заря" и "Динамо". Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье при пустых трибунах.

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

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Прямую трансляцию матча "Заря" - "Динамо" можно будет посмотреть на телеканале "2+2". В YouTube трансляция будет доступна на канале FootballHub.

"Заря" и "Динамо" ведут борьбу за серебряные медали. После 25 туров обе команды набрали по 49 очков и занимают второе и третье места в таблице.

В этом сезоне "Заря" и "Динамо" дважды встречались в УПЛ. На первом этапе киевлянам не удалось победить луганчан. Матч первого круга завершился вничью - 2:2, а во втором круге "Заря" победила на выезде со счетом 2:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков восстановился после травмы и сможет сыграть в матче с "Зарей".

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