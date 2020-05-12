Ворскла продлила контракт с главным тренером
Полтавская "Ворскла" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Максимовым.
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Контракт Максимова и его тренерского штаба был продлен на один сезон - до лета 2021 года.
Читайте также"Пустые разговоры": российский специалист не будет тренировать Динамо
"Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а потому решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год. Рады этому факту, надеемся, что сможем демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавского болельщика", - сказал вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак.
Максимов возглавил "Ворсклу" в ноябре прошлого года.
На момент остановки УПЛ полтавчане занимают в таблице девятое место.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ворскла" запустила челлендж в сети.