Ворскла продлила контракт с главным тренером

Юрий Максимов останется в полтавском клубе и на следующий сезон.

Полтавская "Ворскла" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Максимовым.

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Контракт Максимова и его тренерского штаба был продлен на один сезон - до лета 2021 года.

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"Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а потому решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год. Рады этому факту, надеемся, что сможем демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавского болельщика", - сказал вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак.

Максимов возглавил "Ворсклу" в ноябре прошлого года.

На момент остановки УПЛ полтавчане занимают в таблице девятое место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ворскла" запустила челлендж в сети.