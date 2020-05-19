В Английской Премьер-лиге выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Английская Премьер-лига сообщила о результатах первого этапа тестирования футболистов, тренеров и сотрудников клубов на COVID-19 перед планируемым возобновлением сезона.
Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.
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Обследование прошли 748 человек. По итогам тестирования выявлены шесть случаев заражения в трех клубах.
Имена заболевших не разглашаются, как и то, являются ли они футболистами, тренерами или работниками клубов. Они будут отправлены на карантин, который продлится семь дней.
Отметим, что ранее клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление занятий в маленьких группах, начиная с 19 мая.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Ливерпуля" призвал не обнулять результаты сезона в АПЛ.