9 мая состоялся заключительный 26-й тур чемпионата Украины по футболу.
По итогам этого тура "Ворскла" попала в зону еврокубков, а "Заря" одержала третью победу подряд и снова надела на шеи бронзовые медали УПЛ.
Результаты матчей
"Колос" - "Динамо" - 0:3
Голы: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65
"Заря" - "Александрия" - 2:1
Голы: Гладкий, 63, Алефиренко, 73 - Вантух, 86
"Минай" - "Ворскла" - 1:2
Голы: Хахлев (7, с пенальти) - Кане, 14, Кулач (41, с пенальти)
"Днепр-1" - "Рух" - 1:1
Голы: Чуже, 60 - Кондраков, 90+6 (пенальти)
"Львов" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Ренанн, 27 - Хамелюк, 86
"Шахтер" - "Ингулец" - 1:0
Гол: Тете, 16
"Мариуполь" - "Десна" - 4:1
Голы: Очеретько, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 86 - Конопля, 44
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига: итоги
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продолжался до 9 мая. Команды играли в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоялся на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.
- Чемпионат Украины проводился в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.
- Киевское "Динамо" гарантировало себе чемпионский титул еще за три тура до финиша. По итогам 25-го тура "Шахтер" обеспечил себе серебро, а "Заря" - бронзу.
- Также по итогам 25-го тура стало известно, что в Первую лигу вылетит "Минай".
- "Колос" первым гарантировал себе путевку в Лигу конференций, а компанию ему там составит "Ворскла".
- Гонку бомбардиров выиграл форвард "Ворсклы" Владислав Кулач - 15 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова на 3 гола меньше и именно он был главным конкурентом 28-летнего нападающего полтавчан за это почетное звание.
- Единоличным победителем соревнования лучших ассистентов стал полузащитник "Шахтера" Алан Патрик. У бразильца 8 ассистов, а у ближайшего его преследователя на один меньше - навязывал борьбу до последнего в этой номинации Алексей Гуцуляк из "Десны".
- Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницкому. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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