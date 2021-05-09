Украинская Премьер-лига: результаты заключительного 26-го тура, итоговая таблица

"Ворскла" потеснила "Десну" из зоны еврокубков, а "Заря" второй год подряд завоевала бронзовые медали.

9 мая состоялся заключительный 26-й тур чемпионата Украины по футболу. По итогам этого тура "Ворскла" попала в зону еврокубков, а "Заря" одержала третью победу подряд и снова надела на шеи бронзовые медали УПЛ. Результаты матчей "Колос" - "Динамо" - 0:3 Голы: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65 "Заря" - "Александрия" - 2:1 Голы: Гладкий, 63, Алефиренко, 73 - Вантух, 86 "Минай" - "Ворскла" - 1:2 Голы: Хахлев (7, с пенальти) - Кане, 14, Кулач (41, с пенальти) "Днепр-1" - "Рух" - 1:1 Голы: Чуже, 60 - Кондраков, 90+6 (пенальти) "Львов" - "Олимпик" - 1:1 Голы: Ренанн, 27 - Хамелюк, 86 "Шахтер" - "Ингулец" - 1:0 Гол: Тете, 16 "Мариуполь" - "Десна" - 4:1 Голы: Очеретько, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 86 - Конопля, 44 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига: итоги Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продолжался до 9 мая. Команды играли в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоялся на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводился в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.

Киевское "Динамо" гарантировало себе чемпионский титул еще за три тура до финиша. По итогам 25-го тура "Шахтер" обеспечил себе серебро, а "Заря" - бронзу.

Также по итогам 25-го тура стало известно, что в Первую лигу вылетит "Минай".

"Колос" первым гарантировал себе путевку в Лигу конференций, а компанию ему там составит "Ворскла".

Гонку бомбардиров выиграл форвард "Ворсклы" Владислав Кулач - 15 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова на 3 гола меньше и именно он был главным конкурентом 28-летнего нападающего полтавчан за это почетное звание.

Единоличным победителем соревнования лучших ассистентов стал полузащитник "Шахтера" Алан Патрик. У бразильца 8 ассистов, а у ближайшего его преследователя на один меньше - навязывал борьбу до последнего в этой номинации Алексей Гуцуляк из "Десны".

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницкому. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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