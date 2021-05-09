"Мариуполь" одержал победу впервые за шесть туров, а "Минай" проиграл пятый матч подряд.

В заключительном 26-м туре Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" в волевом стиле обыграл "Десну" и стал преградой для черниговцев на пути в Лигу конференций. В параллельном поединке "Ворскла" смогла сотворить камбэк против "Миная" и подвинуть "Десну" с 5-й строчки.

Перед началом противостояний полтавский клуб должен был надеяться на обязательную свою победу и осечку "Десны" с "Мариуполем". Однако коллектив из Чернигова выиграл первый тайм и был всего за 45 минут до Лиги конференций. Но "Мариуполь" во втором тайме поставил "подножку" гостям и теперь не "Десна", а "Ворскла" будет представлять Украину на евроарене.

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"Минай" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Хахлёв (7, с пенальти) - Кане, 14, Кулач (41, с пенальти)

"Минай": Попович, Пиняшко (Бойко, 70), Саков, Багайоко (Чушенко, 46), Ткачук, Ахмедзаде (Угочукву, 70), Лопиренок, Хахлёв (Милевский, 75), Кныш (Снижко, 81), Малепе, Матич

"Ворскла": Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок (Кравчук, 34), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач (Кожевников, 79)

Полтавчане финишировали с 41 баллом на пятом месте, а "Десна" на шестой позиции с 38 очками. Напомним, что "Минай" уже вылетел в Первую лигу и финиширует последним.

"Мариуполь" - "Десна" - 4:1

Голы: Очеретько, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 86 - Конопля, 44

"Мариуполь": Кравцов, Драмбаев, Мампасси, Муравский (Чоботенко, 55), Меличенко, Чех, Очеретько (Тищенко, 72), Кащук (Бондаренко, 55), Горбунов (Стасюк, 46), Кулиев, Сикан (Плакса, 80)

"Десна": Паст, Сухоцкий (Мостовой, 69), Гитченко, Тамм (Чепурненко, 83), Конопля, Огиря (Арвеладзе, 83), Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Гуцуляк (Ермаков, 69), Безбородько

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Заметим, что форвард "Ворсклы" Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром лиги по итогам всего сезона. 28-летний снайпер "настрелял" 15 голов.

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Автор: Артем Будрин