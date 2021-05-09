Денис Гармаш забил впервые с 5 декабря 2020 года, а "Заря" одержала третью подряд победу.

В 26-м туре Украинской Премьер-лиги, который является завершающим в этом сезоне, "Александрия" на выезде проиграла "Заре", а "Колос" дома уступил "Динамо".

Команда Виктора Скрипника, которая уже гарантировала себе бронзовые медали, дважды забила во втором тайме и комфортно вела в счете. За 5 минут до конца встречи луганский клуб пропустил и в итоге на табло установился конечный результат - 2:1.

Читайте такжеДнепр-1-Движение: видеотрансляция матча УПЛ

"Заря" завершила сезон на третьем месте с 50-ю очками в активе, а "Александрия" имеет 29 очков и 7-ю строчку. Подопечным Владимира Шарана нужно надеяться, чтобы "Днепр-1", "Львов" и "Рух" не выиграли и не потеснили их с 7-го места.

"Заря" - "Александрия" - 2:1

Голы: Гладкий, 63, Алефиренко, 73 - Вантух, 86

"Заря": Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Цыганикс, Казаков, Назарина (Дудник, 85), Лунев (Нагнойный, 70), Шахаб, Аллахьяр (Фримпонг, 77), Гладкий (Алефиренко, 77)

"Александрия": Панькив, Мельник, Ковалец, Третьяков (Новиков, 69), Мирошниченко (Стецков, 78), Дрышлюк, Лучкевич, Гречишкин (Мустафаев, 69), Вантух, Бондаренко (Бабогло, 78), Устименко (Ситало, 59)

Нереализованный пенальти: Гречишкин, 41 (вратарь)

"Динамо" пожаловало в гости к "Колосу" и всухую разбило команду из Ковалевки.

"Колос" - "Динамо" - 0:3

Голы: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65

"Колос": Волынец, Черноморец, Петров, Новак, Гавриш (Ильин, 68), Золотов, Чурко (Салабай, 91), Ореховский (Нгамба, 56), Задоя, Антюх (Сорокин, 68), Лысенко (Хлебас, 56)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Родригес (Сидклей, 72), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Караваев (Цыганков, 59), Беседин (Ванат, 81)

"Колос" финишировал на 4-м месте с 41 зачетным пунктом и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Украинская Премьер-лига: 26-й тур

26-й тур - последний в текущем чемпионате Украины.

"Динамо" оформило чемпионский титул за четыре тура до финиша, прервав гегемонию "Шахтера".

Поединки 26-го тура проходят 9 мая: где и когда смотреть матчи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин