В следующем сезоне Украину на евроарене будут представлять пять клубов.

По итогам 26-го тура УПЛ стали известны все команды, которые будут представлять Украину в еврокубках в сезоне 2021-2022.

В Лигу чемпионов пробились "Динамо" и "Шахтер", в Лигу Европы - "Заря", а в новый турнир УЕФА Лигу конференций - "Колос" и "Ворскла".

"Динамо" стартует сразу на групповом этапе Лиги чемпионов. Своих соперников по групповому этапу киевляне узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Шахтер" выступит в квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" стартуют с третьего раунда квалификации по пути "Представителей лиг" 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Своего первого соперника они узнают 19 июля, а если пройдут дальше, то сыграют в решающем раунде плей-офф.

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"Заре" предстоит начать свой путь в Лиге Европы с раунда плей-офф квалификации, который намечен на 19 и 26 августа. Своего соперника луганский клуб узнает в ходе жеребьевки 2 августа.

"Колосу" в Лиге конференции нужно будет пройти третий раунд квалификации и раунд плей-офф. Жеребьевка третьего раунда запланирована на 19 июля, а матчи этой стадии пройдут 5 и 12 августа.

"Ворскла" стартует на один раунд раньше, чем "Колос" и первой из украинских команд начнет свой путь на евроарене. Жеребьевка этой стадии Лиги конференций состоится уже 16 июня, а матчи - 22 и 29 июля.

Украинские клубы в еврокубках: цифры и факты

"Динамо" впервые с 2016 года напрямую пробилось в групповой этап ЛЧ, а "Шахтер" впервые за пять лет будет проходить квалификацию.

Киевляне сыграют в групповом этапе ЛЧ второй раз подряд.

"Ворскла" в предыдущий раз представляла Украину на евроарене в сезоне 2018-2019 в групповом этапе Лиги Европы.

"Заря" в седьмой раз подряд пробилась в Лигу Европы.

"Колос" во второй раз в истории и во второй раз подряд выступит в еврокубках. В прошлом сезоне команда не смогла преодолеть квалификацию в Лиге Европы.

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Автор: Антон Дударь