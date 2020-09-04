Владимир Петкович выразил мнение, что у Украины - "хорошо построенная команда".

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче Лиги наций против сборной Украины и отдал должное команде Андрея Шевченко.

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Слова Петковича приводит dynamo.kiev.ua.

"Прежде всего, хотел бы поздравить сборную Украины с победой. Думаю, все видели по игре, почему у украинской национальной команды такие хорошие результаты. Но я доволен игрой своей команды. В первые 20-30 минут матча мы доминировали, результативно прессинговали как в фазе атаки, так и в фазе обороны. Но к сожалению, сами пропустили гол", - сказал Петкович.

Тренер швейцарской сборной заявил, что его команда готовилась к трудностям в матче против Украины:

"Мы знали, что у нас будут определенные трудности в игре. Украина почти всегда завершала свои выпады ударами со средних дистанций, но из пределов штрафной у нашего соперника моментов практически не было. Во втором тайме интенсивность упала. Зинченко нашел хорошую возможность для второго гола сборной Украины. А мы, к сожалению, не сумели переломить ход игры".

Он также отметил, что сборная Украины может преподнести сюрпризы в матчах с Испанией и Германией:

"Матч показал, что у сборной Украины - хорошо построенная команда, видна рука тренера. Думаю, от сборной Украины можно ждать сюрпризов и в следующих матчах нашей группы".

Сборная Украины: победный старт в Лиге наций

В первом матче Лиги наций 2020-2021 сборная Украины во Львове со счетом 2:1 обыграла Швейцарию. Встреча прошла при пустых трибунах.

Для сборной Украины это был дебют в Лиге А, в которую она повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2018/19. Соперниками нашей сборной по группе также будут Германия и Испания.

Команда под руководством Андрея Шевченко продлила свою серию без поражений до 12 матчей. Последняя неудача команды состоялась еще 16 ноября 2018 года в игре со Словакией (1:4) также в Лиге наций.

Андрей Шевченко назвал ключевой фактор победы над Швейцарией.

Следующий матч украинцы проведут против испанцев. Игра состоится в Мадриде 6 сентября на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах.

Cборные Германии и Испании в первом туре разошлись миром - 1:1.

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Автор: Антон Дударь