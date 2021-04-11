"МЮ" взял реванш за поражение в первом круге.

В главном матче 31-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в Лондоне принимал "Манчестер Юнайтед".

В первом тайме гол "МЮ" был отменен после просмотра видеоповтора, а следом "Тоттенхэм" вышел вперед после провала в обороне гостей - Сон Хын Мин воспользовался пасом Лукаса Моуры.

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"МЮ" отыгрался во втором тайме - экс-игрок "Шахтера" Фред сыграл на добивании после удара Эдинсона Кавани. На 79-й минуте забил уже сам уругваец - он нанес точный удар в прыжке головой.

В концовке Кавани чуть не забил в свои ворота, но "МЮ" спасла штанга, а Мэйсон Гринвуд поставил точку в матче, добавив гол к ассисту.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3

Голы: Сон, 40 - Фред, 57, Кавани, 79, Гринвуд, 90+6

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Родон, Дайер, Регилон, Ндомбеле (Ламела, 78), Хойбьерг, Ло Чельсо (Сиссоко, 61), Моура, Сон, Кейн

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Погба, Фернандеш (Матич, 90), Рашфорд (Гринвуд, 71), Кавани

Видеообзор матча

АПЛ: положение команд

"МЮ" набрал 63 очка, идет вторым и на 11 пунктов отстает от лидера "Ман Сити", имея игру в запасе.

У "Тоттенхэма" - 49 очков и седьмая позиция в таблице.

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Автор: Антон Дударь