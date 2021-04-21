Все английские команды, представляющие так называемую Big-6, объявили о выходе из турнира.
Об этом они сообщили на своих официальных сайтах.
Первым клубом, который сделал соответствующее заявление, был "Манчестер Сити". А последним объявил о своем решении "Челси". "Тоттенхэм", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" также солидарны с коллегами по АПЛ.
Вдобавок, команды принесли свои извинения фанатам.
Организаторы Суперлиги уже отреагировали на потерю английских клубов: они поставили проект на паузу и подчеркнули, что от его реализации не отказываются.
Об этом сообщается в Twitter.
"Суперлига Европы убеждена, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений. Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наши предложения полностью соответствуют законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон".
"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры по преобразованию проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам лучший опыт и одновременно увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - сказано в заявлении.
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Создание Суперлиги: что известно
- 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".
- Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).
- Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.
- Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.
- УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.
- Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.
- Президент УЕФА Александер Чеферин уже успел предупредить игроков, что за участие в Суперлиге будет запрет играть за национальные сборные, а также подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
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