Английские команды отказались от участия в проекте.

Все английские команды, представляющие так называемую Big-6, объявили о выходе из турнира.

Об этом они сообщили на своих официальных сайтах.

Первым клубом, который сделал соответствующее заявление, был "Манчестер Сити". А последним объявил о своем решении "Челси". "Тоттенхэм", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" также солидарны с коллегами по АПЛ.

Вдобавок, команды принесли свои извинения фанатам.

Организаторы Суперлиги уже отреагировали на потерю английских клубов: они поставили проект на паузу и подчеркнули, что от его реализации не отказываются.

Об этом сообщается в Twitter.

"Суперлига Европы убеждена, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений. Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наши предложения полностью соответствуют законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон".

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры по преобразованию проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам лучший опыт и одновременно увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - сказано в заявлении.

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Автор: Артем Будрин