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У нескольких футболистов лидера Первой лиги Украины диагностировали коронавирус

20:23, 19 июня 2020
Футбол
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Рух должен возобновить сезон 24 июня / фото fcrukh.com

Об этом стало известно сайту Tribuna.com.

Футболисты сдавали тесты перед возобновлением чемпионата.

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил эту информацию, отметив, что в рамках последнего тестирования было выявлено три положительных результата среди игроков, а также коронавирусом заразился доктор команды.

"Рух" сообщил нам об этой ситуации. Как нам сказали, больны три игрока и доктор. 20 июня сделают повторное тестирование. По его результатам будем все оценивать", - сказал он.

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Первая лига должна возобновиться на следующей неделе. Свой первый матч после возобновления сезона "Рух" должен провести 24 июня против "Авангарда".

После 19 туров "Рух" лидирует в таблице Первой лиги, опережая "Волынь" на 1 очко и еще четыре команды - на 2 очка.

Как сообщал УНИАН, ранее "Рух" объявил о том, что помогать команде будет известный тренер Мирон Маркевич.

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