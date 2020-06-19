У нескольких футболистов лидера Первой лиги Украины диагностировали коронавирус

Во львовском "Рухе" выявили случаи заражения коронавирусом.

Несколько игроков лидера Первой лиги "Руха" заразились коронавирусом.

Об этом стало известно сайту Tribuna.com.

Футболисты сдавали тесты перед возобновлением чемпионата.

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил эту информацию, отметив, что в рамках последнего тестирования было выявлено три положительных результата среди игроков, а также коронавирусом заразился доктор команды.

"Рух" сообщил нам об этой ситуации. Как нам сказали, больны три игрока и доктор. 20 июня сделают повторное тестирование. По его результатам будем все оценивать", - сказал он.

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Первая лига должна возобновиться на следующей неделе. Свой первый матч после возобновления сезона "Рух" должен провести 24 июня против "Авангарда".

После 19 туров "Рух" лидирует в таблице Первой лиги, опережая "Волынь" на 1 очко и еще четыре команды - на 2 очка.

Как сообщал УНИАН, ранее "Рух" объявил о том, что помогать команде будет известный тренер Мирон Маркевич.

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