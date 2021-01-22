Нападающий "Гента" Роман Яремчук забил гол в матче 25-го тура чемпионата Бельгии против "Генка" (1:1).
В компенсированное к первому тайму время Яремчук отличился ударом головой после подачи с правого фланга. Украинец довольно эффектно направил мяч под дальнюю штангу.
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Для Яремчука этот гол стал 50-м в футболке "Гента" в 133 матчах. 37 мячей он забил в чемпионате Бельгии, 9 - в Лиге Европы, 3 - в Кубке Бельгии, 1 - в квалификации Лиги чемпионов.
Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук сравнил гол Яремчука с голами звездного форвада Златана Ибрагимовича.
"Его гол - это был уровень Ибрагимовича. То, как он положил этот мяч под дальнюю штангу - это невероятно", - цитирует Ванхазебрука официальный сайт "Гента".
Добавим, что в этом матче Яремчук также заработал на себе фол, после которого соперник был удален с поля.
Видео гола украинца опубликовал YouTube-канал "Гента".
Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
В текущем сезоне на счету Яремчука 12 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за бельгийский клуб.
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