Роман Яремчук отличился в матче против "Генка".

Нападающий "Гента" Роман Яремчук забил гол в матче 25-го тура чемпионата Бельгии против "Генка" (1:1).

В компенсированное к первому тайму время Яремчук отличился ударом головой после подачи с правого фланга. Украинец довольно эффектно направил мяч под дальнюю штангу.

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Для Яремчука этот гол стал 50-м в футболке "Гента" в 133 матчах. 37 мячей он забил в чемпионате Бельгии, 9 - в Лиге Европы, 3 - в Кубке Бельгии, 1 - в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук сравнил гол Яремчука с голами звездного форвада Златана Ибрагимовича.

"Его гол - это был уровень Ибрагимовича. То, как он положил этот мяч под дальнюю штангу - это невероятно", - цитирует Ванхазебрука официальный сайт "Гента".

Добавим, что в этом матче Яремчук также заработал на себе фол, после которого соперник был удален с поля.

Видео гола украинца опубликовал YouTube-канал "Гента".

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Автор: Антон Дударь