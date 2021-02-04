Роман Безус отличился в матче Кубка Бельгии.

Футболист сборной Украины Роман Безус отличился забитым голом за бельгийский "Гент" в матче 1/16 финала Кубка Бельгии против "Тонгерена".

Изначально Безус должен был остаться в запасе "Гента" на игру, но один из футболистов команды получил травму на предматчевой разминке. В итоге украинец не только вышел на поле, но еще и получил капитанскую повязку на 32-й минуте игры после того, как травмировался и был заменен Лоран Депуатр.

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На 33-й минуте Безус забил второй гол "Гента", отличившись ударом головой. Для украинца этот гол стал первым в сезоне.

Также украинец записал на свой счет две голевые передачи, а "Гент" разгромил соперника со счетом 5:0.

Роман Яремчук получил от тренерского штаба возможность отдохнуть и не попал в заявку "Гента" на эту игру, а еще один украинец Игорь Пластун провел матч в запасе.

Обзор матча опубликовал официальный YouTube-канал "Гента".

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Автор: Антон Дударь