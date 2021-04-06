"Сливочные" остались без основной пары центрбеков в ключевой момент сезона.

6 апреля состоится первая встреча "Реала" и "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в Мадриде. Начало - в 22:00.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Ливерпуль.

Читайте такжеРеал-Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

Мадридская команда потеряла чемпиона мира - Рафаэля Варана. Француз сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил официальный сайт "Реала".

Напомним, что капитан "королевского" клуба Серхио Рамос тоже пропустит поединок. Основная пара центральных защитников команды Зинедина Зидана Рамос - Варан оказалась в лазарете.

Недавно Зидан заявил, что Варан не покинет летом мадридскую команду.

Реал - Ливерпуль: перед матчем

На предыдущей стадии турнира "Реал" выбил из борьбы "Аталанту" (1:0 и 3:1). "Ливерпуль" в 1/8 финала дважды обыграл "РБ Лейпциг" (2:0 и 2:0).

"Реал" и "Ливерпуль" друг против друга провели шесть матчей: у каждой из команд на счету по три победы. Дважды они встречались в финалах. В 1981 году в финале Кубка чемпионов "Ливерпуль" победил со счетом 1:0, а в 2018-м "Реал" выиграл в финале ЛЧ со счетом 3:1.

Перед этим матчем обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Реал" победил "Эйбар" со счетом 2:0, а "Ливерпуль" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.

Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем