Ярмоленко приступил к тренировкам с Вест Хэмом после карантина (фото)

Команда украинца работает в малых группах.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновил тренировочный процесс вместе с английским "Вест Хэмом".

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Об этом сообщила пресс-служба клуба АПЛ.

Команда работает в малых группах и соблюдает медицинский протокол. Всем футболистам перед въездом на базу измеряли температуру.

Стоит отметить, что в Англии пока не утверждена дата возобновления сезона. Ярмоленко долгое время восстанавливался после травмы, после чего наступил карантин. В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей, 3 гола и 1 ассист в английской Премьер-лиге.

Как сообщал УНИАН, ранее Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне во время пандемии коронавируса.

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