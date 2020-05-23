Ярмоленко приступил к тренировкам с Вест Хэмом после карантина (фото)
20:02, 23 мая 2020Футбол
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Команда украинца работает в малых группах.
Ярмоленко восстановился после травмы / фото twitter.com/westham
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновил тренировочный процесс вместе с английским "Вест Хэмом".
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Об этом сообщила пресс-служба клуба АПЛ.
Команда работает в малых группах и соблюдает медицинский протокол. Всем футболистам перед въездом на базу измеряли температуру.
Стоит отметить, что в Англии пока не утверждена дата возобновления сезона. Ярмоленко долгое время восстанавливался после травмы, после чего наступил карантин. В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей, 3 гола и 1 ассист в английской Премьер-лиге.
twitter.com/WestHam
twitter.com/WestHam
Как сообщал УНИАН, ранее Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне во время пандемии коронавируса.
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