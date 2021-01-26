Центральный защитник "Порту" и сборной Португалии Пепе устроил разборки посреди футбольного поля со своим одноклубником Мамаду Лоумом.
Конфликт случился по окончании встречи 15-го тура чемпионата Португалии против "Фаренсе". После финального свистка сенегальский полузащитник Мамаду своим поведением разозлил Пепе, что последний уже хотел начинать драку. Тем не менее, одноклубники быстро разняли "бойцов".
Позже Мамаду попросил прощения, сказав, что этого не должно было случиться, а 37-летнего Пепе он уважает, как старшего брата.
Заметим, что еще во времена выступлений за мадридский "Реал" Пепе получил репутацию жесткого защитника, который в случае чего может решить вопрос физической силой. За "сливочных" португалец выступал с 2007 по 2017 год.
Также в активе у Пепе 103 матча за национальную сборную Португалии. Он является действующим чемпионом Европы по футболу.
Pepe peleándose con Loum Ndiaye, su compañero en el Oporto... 🔥🔥🔥 #Fight#LigaNOSpic.twitter.com/7PbRHWUJgM— A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) January 26, 2021
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