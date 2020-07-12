"Не похож тут на себя": известный телеведущий жестко пошутил над Коноплянкой (фото)
09:48, 12 июля 2020Футбол
43 0
Андрей Бедняков потроллил украинского футболиста.
Евгений Коноплянка выступает за Шахтер с прошлого года / фото ФК Шахтер
Украинский телеведущий Андрей Бедняков, наиболее известный по работе в программах "Орел и решка" и "X-Фактор", пошутил над полузащитником сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгением Коноплянкой.
Супруга Коноплянки Виктория в Instagram выложила свое фото верхом на коне, подписав его: "Любовь с первого взгляда".
Бедняков прокомментировал фото следующим образом: "Жека не похож тут на себя. Тут он благородный".
instagram.com/vikakonoplyanka
instagram.com/vikakonoplyanka
Отметим, что Бедняков является болельщиком "Шахтера" и часто общается с игроками донецкого клуба в соцсетях.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины пошутил над женой в отпуске.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter