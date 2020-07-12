"Не похож тут на себя": известный телеведущий жестко пошутил над Коноплянкой (фото)

Андрей Бедняков потроллил украинского футболиста.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, наиболее известный по работе в программах "Орел и решка" и "X-Фактор", пошутил над полузащитником сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгением Коноплянкой.

Супруга Коноплянки Виктория в Instagram выложила свое фото верхом на коне, подписав его: "Любовь с первого взгляда".

Бедняков прокомментировал фото следующим образом: "Жека не похож тут на себя. Тут он благородный".

Отметим, что Бедняков является болельщиком "Шахтера" и часто общается с игроками донецкого клуба в соцсетях.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины пошутил над женой в отпуске.

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