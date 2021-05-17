Макс Килман не оставляет надежд одеть "желто-синюю" футболку.

Защитник английского клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман получил украинское гражданство.

Об этом стало известно из интервью 23-летнего игрока Youtube - каналу Влады Седан.

Килман заявил, что получил украинский паспорт.

"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть", - рассказал Макс.

Напомним, что ранее ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) направила в Украинскую ассоциацию футбола письмо с сообщением, что Килман не имеет права играть за сборную Украины, поскольку он провел 7 официальных матчей за сборную Англии по футзалу, которые тоже проходят под эгидой ФИФА.

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Макс Килман: этапы карьеры

Килман родился в лондонском районе Челси, а первые шаги в футболе делал в академиях "Фулхэма" и "Джиллингема".

Защитник подписал контракт с "Вулверхэмптоном" в позапрошлом году, после чего на правах аренды выступал за клуб "Марлоус". Основным игроком "волков" в АПЛ он стал только в октябре.

Килман также успешно выступал в футзале. С 2015-го по 2018-й год он провел 25 матчей за футзальную сборную Англии.

23-летний игрок в текущем сезоне сыграл в чемпионате Англии 19 матчей и записал в свой актив 2 асиста.

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Автор: Артем Будрин