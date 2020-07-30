Луческу рассказал о разговоре с Ахметовым после прихода в Динамо

Мирча Луческу общался с президентом "Шахтера" после того, как принял предложение киевского "Динамо".

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что общался с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым после своего прихода в киевский клуб.

Об этом Луческу сказал в ходе своей первой прес-конференции в качестве главного тренера "Динамо".

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"После того, как подписал контракт, я позвонил президенту "Шахтера", поставил в известность. Он мне пожелал удачи. Он понял, почему я подписал контракт - я хотел вернуться в Украину, хотел вернуться в футбол. Я хочу принести свою лепту в плане развития украинского чемпионата. Привлекло и то, что в "Динамо" много талантливой молодежи, которая хочет расти. Я люблю раскрывать потенциал игроков", - сказал румынский тренер.

Напомним, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 годы и выиграл с донецким клубом 22 трофея.

23 июля Луческу был назначен главным тренером киевского "Динамо". 30 июля состоялась официальная презентация румынского тренера.

Как сообщал УНИАН, ранее дочь Валерия Лобановского поддержала назначение Луческу, подчеркнув, что "Шахтер" унижен и оскорблен".

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