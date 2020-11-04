"Шахтер" и "Аталанта" потерпели разгромные поражения, "Реал" вырвал победу у "Интера".

3 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.

"Шахтер" разгромно проиграл "Боруссии" Менхенгладбах и потерял первое место в группе В.

В центральном матче игрового дня "Реал" принимал "Интер". Гости дважды отыгрывались по ходу матча, однако гол Родриго принес "сливочным" победу. Серхио Рамос забил юбилейный 100-й гол за "Реал".

"Аталанта" украинца Руслана Малиновского разгромно проиграла "Ливерпулю". Украинский футболист вышел на замену на 63-й минуте при счете 0:5. В составе победителей хет-триком отметился Диогу Жота.

Еще один украинский футболист Александр Зинченко провел весь матч на поле в составе "Ман Сити" в матче против "Олимпиакоса".

Результаты матчей

Группа А

"Локомотив" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Миранчук, 25 (с пенальти) - Хименес, 18

"Зальцбург" - "Бавария" - 2:6

Голы: Бериша, 4, Окугава, 66 - Левандовски, 21, 88 (с пенальти), Кристенсен, 44 (автогол), Боатенг, 79, Сане, 83, Эрнандес, 90+2

Положение команд: "Бавария" - 9 очков, "Атлетико" - 4, "Локомотив" - 2, "Зальцбург" - 1

Группа B

"Шахтер" - "Боруссия" М - 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (автогол), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

"Реал" - "Интер" - 3:2

Голы: Бензема, 25, Рамос, 33, Родриго, 80 - Мартинес, 35, Перишич, 68

Положение команд: "Боруссия" М - 5 очков, "Шахтер" - 4, "Реал" - 4, "Интер" - 2

Группа C

"Манчестер Сити" - "Олимпиакос" - 3:0

Голы: Торрес, 12, Жезус. 81, Жоау Канселу, 90

"Порту" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Марега, 4, Сержиу Оливейра, 28 (с пенальти), Диас, 69

Положение команд: "Манчестер Сити" - 9 очков, "Порту" - 6, "Олимпиакос" - 3, "Олимпик" - 0

Группа D

"Митьюлланд" - "Аякс" - 1:2

Голы: Дрейер, 18 - Антони, 1, Тадич, 13

"Аталанта" - "Ливерпуль" - 0:5

Голы: Диогу Жота, 16, 33, 54, Салах, 47, Мане, 49

Положение команд: "Ливерпуль" - 9 очков, "Аякс" - 4, "Аталанта" - 4, "Митьюлланд" - 0

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

2-й тур Лиги чемпионов: результаты 27 октября, результаты 28 октября.

График матчей группового раунда: 3 тур - 3/4 ноября, 4 тур - 24/25 ноября, 5 тур - 1/2 декабря, 6 тур - 8/9 декабря.

"Динамо" в 3-м туре на выезде сыграет с "Барселоной".

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

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Автор: Антон Дударь