"Заря" проиграла второй матч подряд.

"Колос" и "Заря" встречались в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на стадионе "Колос" в Ковалевке.

Все решил гол 32-летнего Владимира Лысенко, который на 42-й минуте попал в сетку ворот и принес победу хозяевам.

Эта победа позволила "Колосу" подняться на 6-е место и иметь в копилке 29 очков.

"Заря" находится на 3-й строчке и имеет 32 зачетных пункта. Плотность в турнирной таблице максимальная и расстояние между 6-м и 3-м местом незначительное. Борьба за медали в самом разгаре.

"Колос" - "Заря" - 1:0

Гол: Лысенко, 42

"Колос": Волынец, Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов, Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) Костышин (Смирный, 74), Лысенко (Исаенко, 85).

"Заря": Василь, Жуниньо (Циганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко, Гладкий (Шахаб, 68), Аллахьяр.

Читайте такжеУПЛ: Шахтер умудрился проиграть последней команде чемпионата (видео)

Украинская Премьер-лига: 19-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем