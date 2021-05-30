Кевин Де Брюйне не смог доиграть матч против "Челси".

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил два перелома в финале Лиги чемпионов против "Челси".

Во втором тайме Де Брюйне столкнулся с защитником "Челси" Антонио Рюдигером, после чего не смог продолжить матч и был заменен. Со стадиона он отправился в больницу.

Теперь Де Брюйне в Twitter рассказал о характере травм:

"Только что вернулись из больницы. Мой диагноз - перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся".

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Отметим, что уже 12 июня сборной Бельгии, одним из лидеров которой является Де Брюйне, предстоит стартовать на Евро-2020.

Манчестер Сити - Челси: итоги финала

В финале ЛЧ 2020-2021 "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

Во второй раз "Челси" выиграл ЛЧ после смены тренера по ходу сезона.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0). УЕФА назвал лучшим игроком финала Н'Голо Канте.

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Автор: Антон Дударь