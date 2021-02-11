Томас Тухель готов дать второй шанс Кепе.

Новоиспеченный главный тренер "Челси" Томас Тухель поддержал голкипера Кепу Аррисабалагу, который получит игровую практику в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Барнсли".

Об этом сообщает Sky Sports.

"Мы рассчитываем на Кепу, и нам нужны три сильных вратаря, чтобы достичь наших целей", - сказал Тухель.

"Очень важно заметить, что ему не надо выступить сверхуспешно. Я хочу, чтобы он провел нормальный матч. Ему не надо сегодня доказывать мне или кому-то еще, что готов стать основным вратарем сборной Испании летом. Он просто должен продемонстрировать свой уровень, ни больше, ни меньше. У него большие цели и большие личные амбиции. Это нормально, поэтому он здесь", - продолжил мысль немецкий специалист.

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"Со стороны казалось, что у него, возможно, были какие-то сложности в спортивном плане, может, на него немного давили обстоятельства его трансфера. Находясь в клубе, я вижу хорошего, приятного парня, открытого и трудолюбивого, очевидно качественного игрока. Так что для него это новое начало. У меня нет с ним истории, и я надеюсь, что проблем не будет, потому что я не вижу предпосылок для этого. Наша работа - довести Кепу до предела возможностей, доверять ему и развить его сильные стороны", - оптимистично настроен Тухель.

Напомним, что летом 2018 года "Атлетик" из Бильбао продал Кепу в "Челси" за 80 миллионов евро, что является абсолютным рекордом за всю историю футбола среди трансферов вратарей.

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Автор: Будрин Артем