"Галичане не оставляют в беде брата": клуб Первой лиги готов финансово помочь Карпатам

"Рух" готов оплатить клубу УПЛ проведение заключительных матчей сезона на выезде.

"Рух" обратился к "Карпатам" с предложением покрыть расходы клуба на доигровку текущего сезона в УПЛ в выездных матчах.

Читайте также"Нас шокировали": тренер Карпат - о возможном снятии команды с чемпионата

Заявление появилось на официальном сайте клуба Первой лиги.

"Рух" ждет от руководства "львов" банковские реквизиты, чтобы перечислить необходимые деньги, которые пойдут на организацию выездных матчей команды Романа Санжара.

"Мы, футбольный клуб "Рух", убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. "Карпаты" - клуб с богатыми традициями и просто не имеет права бесславно завершить свое существование", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Карпаты" испытывают серьезные трудности, и клуб не только может сняться с чемпионата, но и прекратить существование.

УНИАН также сообщал о том, что следующий матч "Карпат" на выезде с "Мариуполем" официально отменен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram