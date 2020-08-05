Использовали готовый шаблон: Карпаты представили новую эмблему (фото)

Львовский клуб провел ребрендинг, а права на историческую эмблему передал фанатам.

Львовские "Карпаты" представили новый клубный логотип.

Об этом сообщается на официальном сайте "Карпат".

Права на предыдущий логотип львовского клуба был передан болельщикам "Карпат" - общественной организации "Ультрас "Карпаты".

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"Несколько лет мы вели активные переговоры с руководством о том, чтобы герб закрепить за теми, кто его действительно ценит, но достичь должного результата до сих пор не удавалось. Сегодня мы смогли найти точки соприкосновения с новым руководством клуба в близких нам плоскостях ценностей. Считаем это одним из самых стратегически правильных решений, которое открывает новую страницу в новейшей истории великого клуба "Карпаты", - отметил один из основателей "Ультрас "Карпаты" Михаил Мирка.

Судя по всему, данное решение было принято для того, чтобы не потерять исторический логотип "Карпат" при возможной процедуре банкротства клуба. При создании новых "Карпат" ультрас смогут предоставить клубу права на использование старого лого.

Отметим, что при создании нового логотипа был использован готовый шаблон, который находится в свободном доступе.

Новая эмблема "Карпат"

Шаблон эмблемы

Старая эмблема "Карпат"

Напомним, "Карпаты" были исключены из розыгрыша УПЛ в этом сезоне.

Как сообщал УНИАН, новый сезон львовский клуб начнет во Второй лиге Украины.

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