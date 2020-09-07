Александр Зинченко подчеркнул, что Испания играет "совершенно на другом уровне".

Полузащитник Александр Зинченко прокомментировал разгромное поражение сборной Украины в матче против Испании во 2-м туре Лиги наций со счетом 0:4.

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Слова Зинченко приводит официальный сайт УЕФА.

"Все было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего хотел бы сказать то, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нам предстоит много работы. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы", - сказал Зинченко.

"Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру", - добавил он.

Украинский футболист объяснил, за счет чего Испании удавалось доминировать на поле:

"Испанцы отходили ближе к центру поля и ждали момента, когда нас накрывать. Это могли быть какая-то плохая передача или плохой прием, они мгновенно организовывали на этом участке поля численное преимущество, отбирали мяч и начинали свои атаки. Перемещали мяч слева направо, растягивали нас, после чего использовали образующиеся дыры".

Испания - Украина: итоги матча

Сборная Украины повторила свое самое крупное поражение в истории и потерпела самое крупное поражение под руководством Шевченко.

Ранее Украина трижды в истории проигрывала со счетом 0:4 (Хорватии в 1995 году, Испании в 2006-м и Чехии в 2011-м).

Беспроигрышная серия команды Андрея Шевченко прервалась на отметке в 12 матчей. Она длилась с ноября 2018 года.

Андрей Шевченко прокомментировал итоги матча, отметив, что у него нет претензий к игрокам.

В первом матче Лиги наций 2020-2021 украинская сборная со счетом 2:1 выиграла у команды Швейцарии. После двух туров Украина с 3 очками занимает в своей группе второе место. В параллельном матче Швейцария и Германия сыграли вничью - 1:1.

Свой следующий матч в рамках Лиги наций украинцы проведут 10 октября дома против сборной Германии.

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Автор: Антон Дударь