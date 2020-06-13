Футболисты согласились: в Динамо сокращали зарплату из-за пандемии коронавируса

Томаш Кендзера заявил, что игроки дали свое согласие на частичное уменьшение зарплаты.

Футболистам киевского "Динамо" сокращали зарплаты в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.

Эту информацию изданию onet.pl подтвердил польский легионер команды Томаш Кендзера.

"Да, мы согласились на снижение зарплаты. Все игроки понимали ситуацию", - сказал Кендзера.

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Поляк не стал называть процент, на который футболистам урезали зарплату:

"Я предпочитаю не говорить о конкретных суммах".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Динамо" обсуждало с игроками сокращение зарплаты за март на небольшой процент, а за апрель - до 50 процентов.

Подготовку к возобновлению сезона "Динамо" начало в мае, а УПЛ возобновилась 30 мая.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" дозаявило бельгийского легионера на остаток сезона.

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