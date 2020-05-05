В аэропорту встретила полиция: Роналду вернулся в Италию (видео)
Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вернулся в Италию из Португалии, где находился с марта.
Как сообщает Calciomerato, форвард прилетел в Турин не без трудностей - частный самолет португальца долго не мог получить разрешение на вылет.
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В аэропорту Роналду и его семью встретила полиция, которая с мигалками сопроводила автомобильную колонну домой.
Прежде чем приступить к тренировкам с "Ювентусом", Роналду придется провести две недели дома в самоизоляции.
В ближайшие дни в расположение "Ювентуса" должны прибыть и другие легионеры. С 18 мая клубам в Италии разрешено проводить командные тренировки.
#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. ⚪⚫ #Juventuspic.twitter.com/Nonw7BBE1k— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020
#Juve, la fase 2 di #CristianoRonaldo: atterrato a #Torino, ora inizia l'isolamentohttps://t.co/ogdvESEWEt [@NicolaBalice] pic.twitter.com/IYI9dNw5xd— calciomercato.com (@cmdotcom) May 4, 2020
УНИАН также сообщал о том, что Роналду сделал роскошный подарок своей маме в честь праздника.