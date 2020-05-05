В аэропорту встретила полиция: Роналду вернулся в Италию (видео)

Звездный португальский футболист из аэропорта выехал в сопровождении полиции.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вернулся в Италию из Португалии, где находился с марта.

Как сообщает Calciomerato, форвард прилетел в Турин не без трудностей - частный самолет португальца долго не мог получить разрешение на вылет.

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В аэропорту Роналду и его семью встретила полиция, которая с мигалками сопроводила автомобильную колонну домой.

Прежде чем приступить к тренировкам с "Ювентусом", Роналду придется провести две недели дома в самоизоляции.

В ближайшие дни в расположение "Ювентуса" должны прибыть и другие легионеры. С 18 мая клубам в Италии разрешено проводить командные тренировки.

УНИАН также сообщал о том, что Роналду сделал роскошный подарок своей маме в честь праздника.