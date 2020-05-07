В клубе Серии А выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В числе зараженных в итальянской "Фиорентине" - три футболиста.

В итальянской "Фиорентине" зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт "фиалок".

В числе зараженных - три футболиста команды, имена которых не называются.

"После лабораторного тестирования, проведенного накануне, "Фиорентина" объявляет, что три футболиста и три сотрудника клуба заразились коронавирусной инфекцией. Согласно протоколу, все зараженные были отправлены на карантин", - говорится в заявлении итальянского клуба.

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Остальная часть команды продолжит тренировки.

Отметим, что тестирование игроков и сотрудников клуба является обязательной процедурой в рамках подготовки к возобновлению чемпионата.

Ранее в "Фиорентине" уже было зафиксировано три случая заражения коронавирусом среди футболистов. Заразились Патрик Кутроне, Душан Влахович и Херман Песселья. Все они выздоровели.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Ювентуса" Пауло Дибала вылечился от коронавируса спустя полтора месяца.