Бельгийский клуб на украинском языке объявил о продлении аренды футболиста Шахтера (видео)

Эдуард Соболь останется в бельгийском "Брюгге" еще на один сезон.

"Брюгге" и "Шахтер" договорились о продлении аренды украинского защитника Эдуарда Соболя.

Как сообщают пресс-службы обоих клубов, защитник останется в "Брюгге" на сезон 2020-2021.

Интересно, что "Брюгге" объявил о продлении контракта с Соболем на украинском языке. Бельгийский клуб разместил в Twitter видео, на котором о новом соглашении с футболистом сообщается якобы в украинских новостях.

После того, как сюжет заканчивается, в кадре появляется Соболь, который говорит: "Я знаю, вы не понимаете, что говорит эта девушка, но я вам объясню. Она говорит, что Эдуард Соболь остается в "Брюгге" на следующий сезон".

📺 Хороші новини 😉 pic.twitter.com/hiMjdngBpK — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 30, 2020

Ранее сообщалось, что "Брюгге" хотел выкупить контракт Соболя, однако, судя по всему, сторонам удалось договориться лишь о новой аренде.

Читайте также"Ищем клуб": бразильский футболист настроен покинуть Шахтер

Напомним, Соболь перешел в "Брюгге" в в июле 2019 года. В сезоне-2019/20 защитник провел в составе команды 36 матчей.

Вместе с "Брюгге" Соболь завоевал золотые медали чемпионата Бельгии, который из-за коронавируса был завершен досрочно.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" отклонил предложение "Баварии" по трансферу бразильца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram