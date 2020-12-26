УЕФА опубликовал рейтинг лучших команд в истории главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов (ранее - Кубка европейских чемпионов).
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В рейтинге учитывались выступления клубов в период с 1955 по 2020 год - за все время существования Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.
За победу клубам начислялось 2 очка, за ничью - 1 очко.
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Киевское "Динамо" заняло в этом рейтинге одиннадцатое место. Это самый высокий результат среди клубов, которые никогда не выигрывали КЕЧ/ЛЧ и не играли в финале.
Что касается других украинских клубов, то "Шахтер" занял в рейтинге 31-е место, а остальные за пределами топ-150.
Рейтинг клубов Европы по выступлению в КЕЧ/ЛЧ
1. "Реал" (Испания) - 607 очков
2. "Бавария" (Германия) - 495
3. "Барселона" (Испания) - 459
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 380
5. "Ювентус" (Италия) - 361
6. "Милан" (Италия) - 314
7. "Ливерпуль" (Англия) - 298
8. "Бенфика" (Португалия) - 287
9. "Порту" (Португалия) - 286
10. "Аякс" (Нидерланды) - 271
11. "Динамо" Киев (Украина) - 255
31. "Шахтер" (Украина) - 138
176. "Днепр" (Украина) - 14
286. "Заря" (Украина) - 5
336. "Металлист" (Украина) - 3
346. "Таврия" (Украина) - 3
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