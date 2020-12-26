УЕФА представил рейтинг клубов по их выступлениям в главном клубном турнире Европы.

УЕФА опубликовал рейтинг лучших команд в истории главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов (ранее - Кубка европейских чемпионов).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В рейтинге учитывались выступления клубов в период с 1955 по 2020 год - за все время существования Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

За победу клубам начислялось 2 очка, за ничью - 1 очко.

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Киевское "Динамо" заняло в этом рейтинге одиннадцатое место. Это самый высокий результат среди клубов, которые никогда не выигрывали КЕЧ/ЛЧ и не играли в финале.

Что касается других украинских клубов, то "Шахтер" занял в рейтинге 31-е место, а остальные за пределами топ-150.

Рейтинг клубов Европы по выступлению в КЕЧ/ЛЧ

1. "Реал" (Испания) - 607 очков

2. "Бавария" (Германия) - 495

3. "Барселона" (Испания) - 459

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 380

5. "Ювентус" (Италия) - 361

6. "Милан" (Италия) - 314

7. "Ливерпуль" (Англия) - 298

8. "Бенфика" (Португалия) - 287

9. "Порту" (Португалия) - 286

10. "Аякс" (Нидерланды) - 271

11. "Динамо" Киев (Украина) - 255

31. "Шахтер" (Украина) - 138

176. "Днепр" (Украина) - 14

286. "Заря" (Украина) - 5

336. "Металлист" (Украина) - 3

346. "Таврия" (Украина) - 3

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Автор: Антон Дударь