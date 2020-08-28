Киевское "Динамо" отправит на правах аренды в "Олимпик" двух легионеров - полузащитника Бенито и форварда Ибрагима Каргбо.
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Об этом сообщил президент донецкого клуба Владислав Гельзин в комментарии FootBoom:
"Возьмем у "Динамо" Бенито и Каргбо. Возможно, арендуем этих футболистов не до зимы, а до лета. Пока что у нас находятся на просмотре аргентинец и бразилец. Планируем их заявить на следующую встречу. Когда усилимся Бенито и Каргбо, считаю, у нас будет неплохая конкурентоспособная команда".
Бенито пополнил "Динамо" минувшей зимой. При этом за первую команду клуба 21-летний нигериец провел всего один матч. В прошлом году футболист покинул российский "Тамбов".
Каргбо пополнил состав киевлян также в начале года. Бельгиец сыграл за основу два матча в УПЛ и не отличился результативными действиями.
"Динамо": последние трансферные новости
- Клуб вернул из чемпионата Турции своего воспитанника - нападающего Артема Кравца.
- "Динамо" также подписало предварительный контракт с украинским защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.
- На просмотре в команде Мирчи Луческу находится атакующий футболист из Бразилии Клейтон, который является свободным агентом.
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