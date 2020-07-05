"Ему стыдно за игру": Ребров посетил матч Динамо с Шахтером в Киеве (фото)

Бывший наставник киевского клуба вернулся на родину и присутствовал на "Олимпийском".

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров посетил матч столичной команды в 29-м туре УПЛ против донецкого "Шахтера" (2:3).

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Фото специалиста опубликовал Instagram-аккаунт "Динамо".

Болельщики в комментариях под фото в основном положительно отзывались о нынешнем наставнике венгерского "Ференцвароша", а некоторые даже звали специалиста вернуться в "Динамо":

"Стоит и о**евает от происходящего", "Прости, Станиславович, мы все пр**рали", "Ему стыдно за игру родного клуба", "Вернись, Ребруха", "Пожалуйста, верните Реброва", - говорится в комментариях.

Сергей Ребров последние два года работает в Венгрии, где дважды привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" повторило антирекорд по количеству поражений за сезон.

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