Диего Симеоне / фото REUTERS
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заразился коронавирусом.
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Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.
Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на COVID-19 еще в пятницу, 11 сентября. В итоге положительный результат был только у Симеоне.
Специалист не имеет симптомов заболевания и уже самоизолировался у себя дома на ближайшие две недели. Команда стартует в новом сезоне чемпионата Испании 27 сентября домашним поединком с "Гранадой". Таким образом, Симеоне может пропустить этот матч.
Стоит отметить, что в августе сразу у двух футболистов "Атлетико" был подтвержден коронавирус.
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