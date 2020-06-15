Футболист Шахтера женился на финалистке конкурса Мисс Украина (фото)

Ради украинской модели Давид Хочолава ранее расстался с женой.

Грузинский легионер "Шахтера" Давид Хочолава сыграл свадьбу с украинской моделью Юлией Сидоренко.

Соответствующие фото футболист и его избранница разместили у себя в Instagram.

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Известно, что свадьба состоялась 7 июня.

"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", - подписала один из постов Сидоренко.

Отметим, что в 2016 году Сидоренко становилась финалисткой конкурса "Мисс Украина".

Ради новой любви Хочолава ранее расстался со своей бывшей женой.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бразильский легионер "Шахтера" Тете женился на украинке.

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