Футболист Шахтера женился на финалистке конкурса Мисс Украина (фото)
18:01, 15 июня 2020Футбол
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Ради украинской модели Давид Хочолава ранее расстался с женой.
Давид Хочолава и Юлия Сидоренко / фото instagram.com/khocholava5
Грузинский легионер "Шахтера" Давид Хочолава сыграл свадьбу с украинской моделью Юлией Сидоренко.
Соответствующие фото футболист и его избранница разместили у себя в Instagram.
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Известно, что свадьба состоялась 7 июня.
"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", - подписала один из постов Сидоренко.
Отметим, что в 2016 году Сидоренко становилась финалисткой конкурса "Мисс Украина".
Ради новой любви Хочолава ранее расстался со своей бывшей женой.
фото instagram.com/juliaasidorenko
фото instagram.com/juliaasidorenko
фото instagram.com/khocholava5
Ранее УНИАН также сообщал о том, что бразильский легионер "Шахтера" Тете женился на украинке.
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