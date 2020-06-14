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"С самым удивительным человеком": бразильский легионер Шахтера женился на украинке (фото)

16:45, 14 июня 2020
Футбол
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Тете переехал в Украину в прошлом году / фото ФК Шахтер

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Об этом бразильский футболист сообщил в Instagram, опубликовав несколько снимков с торжественного события.

20-летний легионер "горняков" женился в Киеве, но не стал уточнять дату, когда это произошло. В подписи к фотографиям бразилец дописал "BRUA" (Бразилия - Украина), тем самым, судя по всему, намекнув, что его избранница - украинка.

"Этот день был потрясающим рядом с самым удивительным человеком. Я люблю тебя", - написал Тете.

фото instagram.com/furacaotete
фото instagram.com/furacaotete
фото instagram.com/furacaotete

УНИАН ранее сообщал о том, что Тете готов покинуть "Шахтер".

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