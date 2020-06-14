"С самым удивительным человеком": бразильский легионер Шахтера женился на украинке (фото)

Тете поделился радостью с болельщиками.

Полузащитник донецкого "Шахтера" сыграл свадьбу со своей девушкой.

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Об этом бразильский футболист сообщил в Instagram, опубликовав несколько снимков с торжественного события.

20-летний легионер "горняков" женился в Киеве, но не стал уточнять дату, когда это произошло. В подписи к фотографиям бразилец дописал "BRUA" (Бразилия - Украина), тем самым, судя по всему, намекнув, что его избранница - украинка.

"Этот день был потрясающим рядом с самым удивительным человеком. Я люблю тебя", - написал Тете.

УНИАН ранее сообщал о том, что Тете готов покинуть "Шахтер".

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