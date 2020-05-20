"Думал, это обычный грипп": экс-футболист Динамо переболел коронавирусом

Бетао рассказал о том, как перенес коронавирус.

Бывший легионер киевского "Динамо" Бетао, который на данный момент выступает за бразильский "Аваи", переболел коронавирусом.

Защитник, рассказал, что симптомы болезни появились у него после общения с другим футболистом, у которого позже выявили коронавирус.

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"Мой тест был положительным, у меня был вирус, но сейчас он уже неактивен. Коронавируса у меня больше нет. У меня была головная боль и простуда. Но я продолжал нормально тренироваться, это мне не мешало", - цитирует Бетао diariodopeixe.com.br.

"Когда коронавирус подтвердили у моего друга, я пообщался с клубным врачом. Затем я провел около 30 дней дома. Я проводил время дома рядом с детьми, только на ночь уходил в отдельную комнату. Сначала я не знал, что это именно коронавирус. Думал, что обычный грипп".

Напомним, Бетао выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 годы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лидер "Ювентуса" сумел победить коронавирус спустя полтора месяца.