Воспитанник "Шахтера" качественно усилил команду во втором тайме.

"Аталанта" в матче 17-го тура Серии А на выезде разгромила "Беневенто" со счетом 4:1.

Бергамаски традиционно для себя сыграли результативный матч и не оставили шансов новичку элитного дивизиона.

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Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте и отметился голевой передачей на Луиса Муриэля.

Портал WhoScored.com оценил его действия в 7,6 балла - выше среднего показателя.

"Аталанта" набрала 31 очко и поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Серии А.

Чемпионат Италии. 17-й тур

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голы: Сау, 50 - Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86

Обзор матча с ассистом Малиновского опубликован на YouTube-канале "Каналы Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 37 очков. Ближайший преследователь "Интер" отстает лишь на одно очко.

"Ювентус" после громкого поражения "Фиорентине" одолел "Милан" и закрепился на 5-й строчке.

"Наполи" обжаловал решение относительно технического поражения и имеет матч в запасе с "Ювентусом". У неаполитанцев 28 зачетных пунктов и седьмая позиция.

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Автор: Budrin Artem