Хавбек сборной Украины покоряет Италию / фото REUTERS

"Аталанта" в матче 17-го тура Серии А на выезде разгромила "Беневенто" со счетом 4:1. 

Бергамаски традиционно для себя сыграли результативный матч и не оставили шансов новичку элитного дивизиона. 

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Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте и отметился голевой передачей на Луиса Муриэля.

Портал WhoScored.com оценил его действия в 7,6 балла - выше среднего показателя.

"Аталанта" набрала 31 очко и поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Серии А.

Чемпионат Италии. 17-й тур

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голы: Сау, 50 - Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86

Обзор матча с ассистом Малиновского опубликован на YouTube-канале "Каналы Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

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Автор: Budrin Artem