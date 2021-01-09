"Аталанта" в матче 17-го тура Серии А на выезде разгромила "Беневенто" со счетом 4:1.
Бергамаски традиционно для себя сыграли результативный матч и не оставили шансов новичку элитного дивизиона.
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Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте и отметился голевой передачей на Луиса Муриэля.
Портал WhoScored.com оценил его действия в 7,6 балла - выше среднего показателя.
"Аталанта" набрала 31 очко и поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Серии А.
Чемпионат Италии. 17-й тур
"Беневенто" - "Аталанта" 1:4
Голы: Сау, 50 - Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86
Обзор матча с ассистом Малиновского опубликован на YouTube-канале "Каналы Футбол 1,2,3".
Серия А: положение команд
- "Милан" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 37 очков. Ближайший преследователь "Интер" отстает лишь на одно очко.
- "Ювентус" после громкого поражения "Фиорентине" одолел "Милан" и закрепился на 5-й строчке.
- "Наполи" обжаловал решение относительно технического поражения и имеет матч в запасе с "Ювентусом". У неаполитанцев 28 зачетных пунктов и седьмая позиция.
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