Итальянский Интер заплатил 40 миллионов за футболиста Реала
20:32, 02 июля 2020Футбол
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Новичком "Интера" стал марокканец Ашраф Хакими.
Ашраф Хакими / фото REUTERS
Марокканский защитник Ашраф Хакими продолжит карьеру в итальянском "Интере".
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Об этом сообщает официальный сайт "Интера".
21-летний игрок подписал с клубом контракт на 5 лет.
Контракт Хакими принадлежал "Реалу", однако предыдущие два сезона он провел в аренде в дортмундской "Боруссии", где стал одним из лидеров команды.
По данным СМИ, "Интер" заплатил за Хакими 40 миллионов евро, а зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год.
inter.it
В сезоне-2019/20 марокканец забил 5 мячей и сделал 10 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" и "Ювентус" совершили обмен футболистами.
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