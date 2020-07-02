Итальянский Интер заплатил 40 миллионов за футболиста Реала

Новичком "Интера" стал марокканец Ашраф Хакими.

Марокканский защитник Ашраф Хакими продолжит карьеру в итальянском "Интере".

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Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

21-летний игрок подписал с клубом контракт на 5 лет.

Контракт Хакими принадлежал "Реалу", однако предыдущие два сезона он провел в аренде в дортмундской "Боруссии", где стал одним из лидеров команды.

По данным СМИ, "Интер" заплатил за Хакими 40 миллионов евро, а зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год.

В сезоне-2019/20 марокканец забил 5 мячей и сделал 10 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" и "Ювентус" совершили обмен футболистами.

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