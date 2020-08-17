Футболист, который со скандалом перешел из Барселоны в Ювентус, попал в аварию в пьяном виде

Артур Мело не справился с управлением на трассе.

Бразильский полузащитник Артур Мело, который перешел из "Барселоны" в "Ювентус", попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает Girona Diari.

17 августа футболист в четыре утра ехал за рулем автомобиля Ferrari на трассе в Жироне и не справился с управлением - бразилец вылетел на обочину и врезался в фонарный столб.

Издание отмечает, что тест игрока на содержание алкоголя в крови показал 0,55 промилле. Артур не пострадал, но теперь ему предъявлено обвинение.

Артур в "Ювентусе": скандальный трансфер

Артур ранее перешел из "Барселоны" в "Ювентус", а в обратном направлении должен отправиться полузащитник Миралем Пьянич.

Планировалось, что бразильский хавбек доиграет сезон в каталонском клубе и поможет команде в Лиге чемпионов, но в итоге он отказался играть за "Барселону" сразу после оформления трансфера.

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Перевод: Данил Слесь