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Футболист, который со скандалом перешел из Барселоны в Ювентус, попал в аварию в пьяном виде

19:09, 17 августа 2020
Футбол
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Артур ехал за рулем Ferrari / фото fcbarcelonanoticias.com

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Об этом сообщает Girona Diari.

17 августа футболист в четыре утра ехал за рулем автомобиля Ferrari на трассе в Жироне и не справился с управлением - бразилец вылетел на обочину и врезался в фонарный столб.

Издание отмечает, что тест игрока на содержание алкоголя в крови показал 0,55 промилле. Артур не пострадал, но теперь ему предъявлено обвинение.

Артур в "Ювентусе": скандальный трансфер

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Перевод: Данил Слесь

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