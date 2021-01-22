Артем Кравец - один из лучших "джокеров" в Европе.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал лучших футболистов сезона в Европе по забитым голам после выхода на замену.

Рейтинг представлен в Twitter CIES.

В этом рейтинге оказался форвард сборной Украины Артем Кравец.

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В этом сезоне Кравец трижды забивал за турецкий "Коньяспор" после выходов на поле со скамейки запасных. При этом на каждый гол он в среднем тратил лишь 26 минут.

Лучше показатель только у звезды ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он также забил 3 гола, но потратил на это чуть меньше времени - в среднем 23 минуты.

Что касается количества голов после выхода на замену, то здесь лидирует Харис Сеферович из "Бенфики", который отличился пять раз. Забивает он каждые 40 минут.

Артем Кравец: выступления в сезоне 2020-2021

Кравец начинал сезон в киевском "Динамо", однако он провел в клубе лишь месяц и сыграл только в одном матче. Форвард покинул киевский клуб, чтобы получать больше игровой практики и иметь шанс попасть в сборную Украины.

22 сентября форвард подписал двухлетний контракт с турецким "Коньяспором".

В текущем сезоне на счету Кравца 7 голов и 2 результативные передачи в 14 матчах за "Коньяспор" в чемпионате Турции.

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Автор: Антон Дударь