Вратарь сборной Украины Лунин возобновил тренировки с командой в Испании (фото)
14:43, 10 мая 2020Футбол
25 0
Украинский голкипер приступил к тренировкам после длительной паузы.
Андрей Лунин тренируется на клубной базе / фото: instagram.com/lunin_andrey
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин возобновил тренировки в составе испанского "Овьедо" после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Об этом голкипер сообщил в Instagram.
"Первый день. Рад вернуться к любимому делу", - подписал голкипер фото с тренировки.
Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" зимой и на правах аренды проводит в испанском клубе вторую половину сезона.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Испании "Барселона" возобновила тренировки на клубной базе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter