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Вратарь сборной Украины Лунин возобновил тренировки с командой в Испании (фото)

14:43, 10 мая 2020
Футбол
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Андрей Лунин тренируется на клубной базе / фото: instagram.com/lunin_andrey

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин возобновил тренировки в составе испанского "Овьедо" после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Об этом голкипер сообщил в Instagram.

"Первый день. Рад вернуться к любимому делу", - подписал голкипер фото с тренировки.

Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" зимой и на правах аренды проводит в испанском клубе вторую половину сезона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Испании "Барселона" возобновила тренировки на клубной базе.

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