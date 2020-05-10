Вратарь сборной Украины Лунин возобновил тренировки с командой в Испании (фото)

Украинский голкипер приступил к тренировкам после длительной паузы.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин возобновил тренировки в составе испанского "Овьедо" после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Об этом голкипер сообщил в Instagram.

"Первый день. Рад вернуться к любимому делу", - подписал голкипер фото с тренировки.

Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" зимой и на правах аренды проводит в испанском клубе вторую половину сезона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Испании "Барселона" возобновила тренировки на клубной базе.