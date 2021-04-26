Александр Зубков принес "Ференцварошу" победу.

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков сделал дубль за "Ференцварош" в матче 31-го тура чемпионата Венгрии против "Фехервара".

На эту игру "Ференцварош" вышел уже с золотыми медалями чемпионата Венгрии. Команда Сергея Реброва подтвердила свой статус, обыграв одного из преследователей благодаря голам Зубкова - 2:1.

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На 31-й минуте Зубков забил после ошибки вратаря - украинец пошел в прессинг и сумел отобрать мяч, протолкнув его в ворота. А на 54-й минуте Зубков реализовал выход один на один.

В текущем сезоне на счету Зубкова 6 голов и 3 ассиста в 33 матчах за "Ференцварош".

В составе "Фехервара" весь матч на поле провел украинец Иван Петряк.

Видео голов Зубкова

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Автор: Антон Дударь